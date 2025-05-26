شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين توقع بروتوكول تعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة النقيب العام الدكتور مجدى حسن ، اليوم الأثنين الموافق 26 مايو، بروتوكولا للتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم برئاسة الدكتور مصطفى فاضل.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار تعزيز التعاون المشترك بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية والنقابة العامة للأطباء البيطريين، سعياً لتطوير مهارات وقدرات الأطباء البيطريين من خلال برامج تدريبية متكاملة في كافة مجالات الطب البيطري.

حيث يهدف البروتوكول إلى تقديم برامج تدريبية متكاملة وورش عمل في مختلف مجالات الطب البيطري، وعقد ورش تدريب في مجال التحسين الوراثي، ودعم الأطباء البيطريين بما هو متاح قانونا من معلومات حديثة وتقنيات متقدمة في مجالات الطب البيطري.

هذا إلى جانب تعزيز المهارات العلمية والعملية للأطباء البيطريين وصقلها في مجال التناسليات الحيوانية والتلقيح الاصطناعي والسونار لمختلف أنواع الحيوانات.

واعرب النقيب العام الدكتور مجدي حسن، عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر والبناء، لصقل مهارات الأطباء البيطريين.



نقيب البيطرين الدكتور مجدى حسن ورئيس معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم الدكتور مصطفى فاضل



بروتوكول تعاون بين النقابة العامة للأطباء البيطريين ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية