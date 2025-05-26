شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزير الثقافة: لا إغلاق لقصور الثقافة أو الشقق المؤجرة ذات النشاط المجتمعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات.. وزير التموين: تسليم الكارت الموحد لـ 42 ألف مستحق فى بورسعيد وزير الثقافة: لا إغلاق لقصور الثقافة أو الشقق المؤجرة ذات النشاط المجتمعي وزير التموين يعلن توفير السلع الأساسية على بطاقات التموين وزير التموين يعلن توفير اللحوم استعدادا لعيد الأضحى.. اعرف الأسعار وزير العمل: بروتوكول تعاون مع "المحكمة العربية للتحكيم" وتنفيذ برامج مُشتركة وزير الصحة يستقبل وزير العمل لبحث آليات تنظيم مهنة "مساعد الخدمات الصحية" وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع شركات ادوية "التموين": الكارت الذكي الموحد يمثل نقلة نوعية في منظومة الدعم وزيرة البيئة: أولويات الدول العربية والأفريقية في قلب مهمتي الجديدة التنمية المحلية: برنامج تنمية الصعيد نفذ 6 آلاف مشروع

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