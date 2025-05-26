شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. معهد ثربانتس بالقاهرة يفتتح معرض "صبأرت: العناصر الأربعة" والان مع تفاصيل الخبر

يفتتح معهد ثربانتس بالقاهرة، المركز الثقافي الإسباني، معرض "صبأرت: العناصر الأربعة – الماء، الهواء، الأرض، النار"، غداً الثلاثاء 27 مايو 2025، حيث يقدم مجموعة متنوعة من الرسومات والرسوم الكاريكاتورية التي تسلط الضوء على القضايا البيئية، مثل حماية الطبيعة والاستدامة.

يتضمن المعرض، الذي ينظَم تحت إشراف الفنان فوزي مرسي، 25 عملًا فنيًا ويهدف إلى استكشاف العلاقة المتداخلة بين العناصر الأربعة وتأثيرها على الحياة اليومية من خلال الفن والإبداع بطابع فكاهي.

تتاح للجمهور زيارة المعرض خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس، من 10:00 صباحًا حتى 16:00 مساءً، وذلك حتى اختتام المعرض يوم 15 يونيو 2025 المقبل. الدخول مجاني، والدعوة مفتوحة لجميع زوار معهد ثربانتس.



وعلق خوسيه مانويل ألبا باستور، مدير معهد ثربانتس بالقاهرة، قائلاً: "يلتزم معهد ثربانتس بتعزيز الاستدامة من خلال الثقافة والفنون. معرض 'صبأرت: العناصر الأربعة' يجسد هذه الرؤية، حيث يربط بين الإبداع والوعي البيئي بطريقة تحفّز التفكير وتدعو إلى العمل، ولا يتوقف دور الفن عند الإلهام والجمال، بل هو أيضًا وسيلة قوية للتوعية والتغيير.

من خلال هذا المعرض، الذي يقام في مقر المعهد بالقاهرة، نسعى إلى ترسيخ أهمية حماية البيئة وتشجيع الحوار حول الاستدامة، ليكون الفن قوة دافعة نحو مستقبل أكثر مسؤولية واحترامًا للطبيعة".