شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة نتنياهو تصادق على استدعاء 450 ألف جندي من الاحتياط كحد أقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير إسرائيلية عن تصديق حكومة بنيامين نتنياهو على استدعاء 450 ألف جندي من الاحتياط كحد أقصى.

وفي سياق آخر، أكدت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 53 ألفا و977 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر 2025.

وقالت المصادر - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم/الاثنين/، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 122 ألفا و966 جريحا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى استشهاد 38 مواطنا وإصابة 169 آخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية، موضحة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.