شكرا لقرائتكم خبر عن السويد تعلن استدعاء سفير إسرائيل.. وتقارير: سيخضع لجلسة توبيخ بسبب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات السويدية أن وزارة الخارجية ستستدعي السفير الإسرائيلي في ستوكهولم بسبب وضع المساعدات الإنسانية في غزة.

وقالت تقارير عبرية إن استدعاء سفير إسرائيل في السويد يأتي لعقد لجلسة توبيخ بسبب الوضع الإنساني في غزة.

وأكدت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 53 ألفا و977 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر 2025.

وقالت المصادر - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم/الاثنين/، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 122 ألفا و966 جريحا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى استشهاد 38 مواطنا وإصابة 169 آخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية، موضحة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.