شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: إسرائيل توافق على مقترح بإطلاق نصف الرهائن الأحياء والقتلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت تقارير أمريكية إن إسرائيل وافقت على مقترح يتضمن إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء ونصف الرهائن القتلى.

ومن جانبه، قال مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف إن وقف إطلاق النار سيؤدي إلى مفاوضات ذات مغزى لإيجاد مسار نحو وقف دائم لإطلاق النار.

وفي السياق نفسه، نقلت وكالة رويترز للأخبار قبل قليل، عن مسئول فلسطيني، قوله أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وافقت على مقترح المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بشأن وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة أكسترا نوز فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كما أفادت الوكالة نقلا عن مسئول فلسطيني، إن المقترح يشمل الإفراج عن 10 رهائن على مجموعتين مقابل هدنة لمدة 70 يوما، وأن المفاوضات ستبدأ غير مباشرة حول هدنة طويلة الأمد ومتطلباتها، وتمكين لجنة الإسناد المجتمعى المستقلة لإدارة غزة.

كما يشمل الاتفاق على إطلاق سراح أعداد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بينهم عدة مئات من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات.