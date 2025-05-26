شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: 100 ألف ريال غرامة نقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى مكة والمشاعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الداخلية السعودية تطبيق غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال بحق كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى الـ(14) من شهر ذي الحجة، والمطالبة من المحكمة المختصة بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في ذلك، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.

وأهابت وزارة الداخلية السعودية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

ومن جهة أخرى، نوهت وزارة الحج والعمرة السعودية، بضرورة حمل بطاقة "نُسك"، بشكل دائم طوال رحلة الحج سواء كانت النسخة المطبوعة أو الرقمية، موضحة أنها كأداة تنظيمية أساسية في موسم حج.

وأوضحت الوزارة عبر بيان لها، أن البطاقة تُعد مفتاحاً رئيساً لتنظيم التنقلات بين المشاعر، كما تُمكّن الحاج من الاستفادة من مختلف الخدمات المقدَّمة، وتُسهم في تسهيل إجراءات الحج وتعزيز مستوى الراحة والأمان.