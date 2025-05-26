شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول فلسطيني: حركة حماس توافق على مقترح ويتكوف بشأن وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت وكالة رويترز للأخبار قبل قليل، عن مسئول فلسطيني، قوله أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وافقت على مقترح المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بشأن وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة أكسترا نوز فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كما أفادت الوكالة نقلا عن مسئول فلسطيني، إن المقترح يشمل الإفراج عن 10 رهائن على مجموعتين مقابل هدنة لمدة 70 يوم، وأن المفاوضات ستبدأ غير مباشرة حول هدنة طويلة الأمد ومتطلباتها، وتمكين لجنة الإسناد المجتمعى المستقلة لإدارة غزة.

كما يشمل الاتفاق على إطلاق سراح أعداد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بينهم عدة مئات من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات.