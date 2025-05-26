شكرا لقرائتكم خبر عن منهار وبيسلم على الناس.. أول ظهور لـ"عمرو الدجوي" في جنازة شقيقه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

التقطت عدسة الخليج 365، لحظة تواجد عمرو الدجوي حفيد الدكتورة نوال الدجوي، أثناء تشييع جثمان شقيقه الدكتور أحمد الدجوي، فيما يعد ذلك هو الظهور الأول لعمرو الدجوي.

وانتهت مراسم دفن الدكتور الراحل أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، في مقابر العائلة عقب وفاته أمس في واقعة إطلاق النار على نفسه من سلاح الشخصي داخل مسكنه في مدينة السادس من أكتوبر، لمروره بأزمة نفسية- حسب بيان وزارة الداخلية.

عمرو الدجوي شقيق أحمد

وانهار عدد من اقارب الدكتور أحمد الدجوي وطلاب الجامعة، في البكاء والصراخ أمام المقابر ولحظه الدعاء له، وظهرت عليهم ملامح الصدمة.

كانت صرحت النيابة العامة بالجيزة، بدفن أحمد الدجوي، مدير إدارة التسويق بجامعة MSA، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، بعد قيامه بإطلاق النار على نفسه، مستخدماً طبنجة مرخصة أثناء تواجده بمسكنه.

أفراد الأسرة خلال تشييع الجنازة

فتحت النيابة العامة بأكتوبر، تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثمان أحمد الدجوي، مدير إدارة التسويق بجامعة MSA، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، داخل شقته، تبين وجود آثار طلق ناري بجسده.

أمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة، بمحيط الحادث، لكشف ملابسات الواقعة، كما أمرت بانتداب فريق من الطب الشرعي، وإعداد تقرير الصفة التشريحية للجثمان، لمعرفة أسباب الوفاة، كما أمرت بانتداب الأدالة الجنائية، لرفع البصمات في موقع الحادث، والاستماع لأقوال شهود العيان، وسرعة التحريات حول الواقعة.