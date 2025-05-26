شكرا لقرائتكم خبر عن العيادات على خطى المناسك.. البعثة الطبية: استقبلنا 7400 حاج والان مع تفاصيل الخبر

في مشهد إنساني مهيب، تواصل البعثة الطبية المصرية للحج أداء دورها الحيوي في خدمة حجاج بيت الله الحرام، حيث تستقبل العيادات الطبية التابعة لها يوميًا مئات الحجاج المصريين للاطمئنان على صحتهم وصرف الأدوية اللازمة لهم مجانًا، في إطار جهود متكاملة تكتب سطورًا مضيئة في دفتر الإنسانية.

وأكد الدكتور محمد مصطفى، رئيس البعثة الطبية المصرية، أن إجمالي عدد الحجاج الذين ترددوا على العيادات حتى الآن بلغ نحو 7400 حاج، في مؤشر على حجم الجهد المبذول لتوفير الرعاية الصحية على مدار الساعة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه تم إجراء ثلاث عمليات جراحية دقيقة، إلى جانب دخول 25 حالة إلى المستشفيات السعودية، خرج منها حتى الآن 9 حالات بعد استقرار وضعهم الصحي.

وأشار مصطفى إلى أنه جرى كذلك إجراء جلسة غسيل كلوي لحالة مرضية، إلى جانب جلسة علاج كيماوي، في ظل التنسيق المستمر مع المستشفيات السعودية، التي أُحيل إليها نحو 179 حاجًا لإجراء تدخلات طبية طارئة.

وفي إطار المتابعة الميدانية، قام رئيس البعثة بجولات تفقدية شملت أماكن إقامة الحجاج المصريين في المدينة المنورة، كما زار مستشفى النور في مكة المكرمة للاطمئنان على الحالات المحولة إليها.

وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة شاملة تنفذها بعثة الحج المصرية منذ لحظة وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة، حيث يتم استقبالهم بمطار المدينة المنورة بحفاوة بالغة، وتنظيم احتفالات ترحيبية داخل الفنادق، وتوزيع هدايا رمزية عليهم. وتُوفر لهم وسائل نقل مريحة عبر حافلات مكيفة، إلى جانب تسكينهم إلكترونيًا دون عناء.

كما خصصت البعثة فرقًا ميدانية لخدمة الحالات الإنسانية، واستعانت بالشرطة النسائية لمساعدة السيدات، إلى جانب تنظيم زيارات للحجاج إلى الروضة الشريفة والمزارات الإسلامية. وتُرافقهم فرق من علماء الأزهر الشريف لتوضيح مناسك الحج، فضلًا عن فرق طبية تقدم الرعاية والكشف وصرف الأدوية مجانًا.

ولم تغفل البعثة عن الجانب الوقائي، إذ تقدم وجبات جافة للحجاج، وتنصحهم بالابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة، وتجنب الإجهاد، مع ضرورة شرب المياه والسوائل بشكل منتظم حفاظًا على سلامتهم.