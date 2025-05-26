شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: تسليم الكارت الموحد لـ 42 ألف مستحق فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

عرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، الخطوات التي تتم للتمهيد لبدء منظومة استخدام الكارت الموحد في صرف الدعم التمويني، بديلاً عن بطاقات الدعم التمويني الحالية، والمقرر تطبيقها أولاً في محافظة بورسعيد كتجربة استرشادية قبل التعميم على مستوى الجمهورية، حيث تم تسليم الكارت الموحد لنحو 42 ألفاً، من إجمالي 171 ألفاً من حاملي بطاقات الدعم التمويني بالمحافظة؛ المُنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة الدعم وإجراءات حوكمتها، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالحرص على متابعة عمل منظومة الدعم وتذليل كافة التحديات سعياً لحوكمتها على النحو الذي يحقق ضمان وصول الدعم للمستحقين، وتقليل الفاقد وتوفير الاحتياجات من السلع للفئات المُستهدفة.

وعرض الدكتور شريف فاروق، الخطوات التي تتم للتمهيد لبدء منظومة استخدام الكارت الموحد في صرف الدعم التمويني، بديلاً عن بطاقات الدعم التمويني الحالية، والمقرر تطبيقها أولاً في محافظة بورسعيد كتجربة استرشادية قبل التعميم على مستوى الجمهورية، حيث تم تسليم الكارت الموحد لنحو 42 ألفاً، من إجمالي 171 ألفاً من حاملي بطاقات الدعم التمويني بالمحافظة؛ المُنطبق عليهم شروط الاستحقاق.



وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن تطبيق منظومة الكارت الموحد يأتي في إطار توجه الدولة نحو ميكنة الخدمات وتعزيز الشفافية، حيث يتيح الكارت الموحد صرف المقررات التموينية وأداء الخدمات الأخرى من خلال منظومة مؤمنة بما يتناسب مع متطلبات الأمن السيبراني، مع تحديث قاعدة البيانات لتتضمن المُستحقين الفعليين، بما يضمن تطبيق مُحددات العدالة الاجتماعية، وبالتالي اتاحة إضافة مستحقين جدد.