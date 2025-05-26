شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مستجدات الترتيبات لاحتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة مستجدات الترتيبات لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بحضور طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وطارق مخلوف، العضو المنتدب للشركة، ومحمد سعدى، عضو مجلس الإدارة بالشركة.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على تعاون وتنسيق مختلف الجهات المعنية وصولا لتنفيذ احتفالية ضخمة لافتتاح المتحف المصري، تليق بحجم هذا الحدث العالمي المهم، وبما يعكس عراقة وتاريخ وحضارة الدولة المصرية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، على ما تمثله الاحتفالية بافتتاح المتحف المصري الكبير من أهمية خاصة، وذلك بالنظر لتكاملها مع جهود الدولة لجذب مزيد من الحركة السياحية إلى مصر لزيارة مختلف مقاصدها السياحية، لافتا إلى ما يحظى به افتتاح المتحف المصري الكبير من اهتمام من جانب المتابعين من مختلف انحاء العالم، هذا المتحف الذي يحوى كنوز الحضارة المصرية، ويحكي تاريخها العريق، وهو ما يجعله نقطة جذب على خريطة السياحة المصرية والعالمية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراضا لعدد من الترتيبات والاستعدادات الجارية لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، وما تتضمنه اجندتها من فعاليات وفقرات مقترحة، تعكس تاريخ مصر وحاضرها ومستقبلها.