شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل وفدًا من القيادات الإنجيلية المشيخية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، القس موريس يوسف، راعي الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمدينة لوس أنجلوس، ووفدًا من القيادات الإنجيلية المشيخية من كنائس كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ورحب الدكتور القس أندريه زكي بالوفد، معربًا عن تقديره واعتزازه بهذه الزيارة، ومؤكدًا على أهمية استمرار الحوار وتكامل الجهود من أجل خدمة وتنمية المجتمع، وتعزيز قيم التعايش والسلام.

وخلال اللقاء، قدم رئيس الطائفة الإنجيلية عرضًا موجزًا لأبرز أنشطة الهيئة القبطية الإنجيلية، مشيرًا إلى "أن الهيئة تخدم أكثر من ثلاثة ملايين مواطن سنويًّا من خلال برامج تنموية متكاملة تشمل مجالات التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، والحوار وبناء السلام، وذلك ضمن رؤية تسعى إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع المصري".

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية والوفد الأمريكي، تناول أبرز مجالات عمل الهيئة، وبرامجها التنموية المتنوعة، وتجربتها الرائدة في العمل المجتمعي، ودورها في دعم المجتمعات المحلية من خلال المبادرات الرئاسية، وبرامج تمكين الفئات المهمشة.



أعضاء الوفد الأمريكي

من جانبهم، عبّر أعضاء الوفد الأمريكي عن بالغ إعجابهم بتجربة الهيئة القبطية الإنجيلية، مشيدين بقدرتها على الجمع بين الرسالة الروحية والعمل المجتمعي المؤثر، وبالدور الوطني الذي تقوم به في تعزيز قيم المواطنة والكرامة الإنسانية. وأكدوا "أن الهيئة تمثل نموذجًا ملهمًا في دمج العمل التنموي بالحوار المجتمعي"، معربين عن تطلعهم لتوسيع آفاق التعاون معها في مجالات التعايش وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة.

شهد اللقاء حضور ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة، وسميرة لوقا، رئيس قطاع أول للحوار، وسوزان صدقي، مدير المواقع التنموية لوجه قبلي، ورفيق ناجي، مدير المواقع التنموية لوجه بحري، وأماني لطيف، مدير دار الثقافة، ورانيا رشاد، مدير التمويل، وإيمان ممدوح، مدير بناء السلام، وعصام واصف، مدير العلاقات العامة، بالإضافة إلى يوسف إدوارد، مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية.