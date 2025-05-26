شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تعلن عن مستحضرات دوائية تعطى نتائج إيجابية خاطئة لتحليل المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء المصرية أن هناك بعض الأدوية سواء كانت بوصفة طبية أو بدون بتسبب نتيجة إيجابية خاطئة لـ تحليل المخدرات وتابعت: العديد من مكونات الأدوية دى بتكون أحيانا مماثلة كيميائيا للأدوية التى بيتم اختبارها.​

واستكملت : من هذه الأدوية تلك التى تحتوى على مواد ديفينهيدرامين، ديكستروميثورفان، وبعض المسكنات، مثل الإيبوبروفين ونابروكسين، وكذلك مضادات الاكتئاب، مثل السيرترالين والفينلافكسين، وبعض الأقراص المضادة للبرد التى تحتوى على السودوإيفيدرين، وبعض المضادات الحيوية، مثل بعض الكينولونات.​

ونصحت هيئة الدواء المصرية بمراجعة الأدوية مع الطبيب أو الصيدلى قبل إجراء التحاليل؛ للتأكد من عدم تناول أى أدوية قد تؤثر على نتائج التحاليل.​