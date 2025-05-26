شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين": الكارت الذكي الموحد يمثل نقلة نوعية في منظومة الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عادل شتا، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، أن "الكارت الذكي الموحد" يمثل نقلة نوعية في منظومة الدعم، حيث سيسهم في تفادي العديد من المشكلات المرتبطة بترك البطاقات التموينية لدى البقالين وأصحاب المخابز، وهو ما كان يعرض المواطنين لمخاطر فقدان بطاقاتهم أو استغلالها.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذى عقده الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية للإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك 2025.

وفي سياق متصل، شدد شتا على أن الوزارة حاليا تتفاعل بشكل كبير مع ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن نسبة كبيرة من هذه المشكلات المتداولة ثبت بعد التحقق أنها قائمة على معلومات غير دقيقة أو تواصل غير صحيح من جانب المواطنين ومن له حق يحصل عليه موضحا أن عددًا كبيرًا من البطاقات التموينية التي كانت موقوفة قد عادت للعمل بعد فحص تظلمات الكهرباء، وكذلك الأمر بالنسبة للمواطنين الذين تمت إزالة بطاقاتهم بسبب التعدي على الأراضي الزراعية، وتم إعادة إدراجهم بعد التصالح.

وأكد مستشار وزير التموين أن بيانات المستفيدين مؤمنة بالكامل، وأن الوزارة تُراجع بشكل مستمر إجراءات الأمن السيبراني لحماية قواعد البيانات وضمان سرية المعلومات.