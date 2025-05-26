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س و ج .. 5 أسئلة هامة فى مادة الجبر لطلاب الثانوية العامة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت بتول عصام

الإثنين، 26 مايو 2025 04:05 م

يواصل طلاب الثانوية العامة استعداداتهم المكثفة لخوض امتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2025، المقرر انطلاقها يوم 15 يونيو المقبل، وسط حرص كبير على مراجعة المنهج بالكامل والتدريب على أكبر قدر ممكن من الأسئلة المتوقعة لتحقيق أفضل النتائج.

وفي هذا السياق، ينشر ”الخليج 365” 5 أسئلة الاسترشادية هامة في مادة الجبر، تم إعدادها بعناية لتساعد الطلاب على التعرف على شكل الأسئلة وطريقة الحل وفق النظام الجديد، مما يمنحهم فرصة حقيقية لتثبيت المعلومات واستيعاب المنهج بشكل عملي.

وتأتي هذه المراجعة ضمن سلسلة مراجعات نهائية يخصصها ”الخليج 365” لطلاب الثانوية العامة في مختلف المواد، بالتعاون مع نخبة من معلمي وزارة التربية والتعليم وخبراء المواد، لتوفير محتوى تدريبي شامل يدعم الطالب في رحلته نحو التفوق.

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السؤال الأول 

 

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السؤال الثانى

 

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السؤال الثالث 

 

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السؤال الرابع

 

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السؤال الخامس

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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