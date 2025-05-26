شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يستقبل وزير العمل لبحث آليات تنظيم مهنة "مساعد الخدمات الصحية" والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، السيد محمد جبران، وزير العمل، بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش الجانبان سبل التعاون المشترك بين الوزارتين في مجال التدريب على المهن المساعدة لمقدمي الرعاية الصحية، وفي مقدمتها مهنة "مساعد الخدمات الصحية".



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير رحب بوزير العمل وقيادات الوزارتين، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجانبين، والمضي قدماً نحو وضع برامج تدريبية تنفيذية تمنح تراخيص مزاولة مهنة "مساعد الخدمات الصحية"، التي تعد إحدى الوظائف الداعمة لمنظومة الرعاية الصحية.



وأشار عبدالغفار إلى أن الوزير شدد على الدور الحيوي الذي تضطلع به هذه الوظيفة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وتخفيف العبء عن الطواقم التمريضية بالمستشفيات، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة الأداء العام، خاصة في أوقات الطوارئ والأزمات الصحية، كما تسهم هذه الوظيفة في خلق فرص عمل حقيقية للشباب من الجنسين، وتؤهل كوادر للعمل في السوق الخارجي.



وأضاف أن مهنة "مساعد الخدمات الصحية" لا تشترط مؤهلاً دراسياً عالياً، إذ تعتمد على تدريب متخصص، ولا تؤهل للترقي المهني تلقائياً، إلا أن بإمكان العاملين بها الالتحاق بمسارات التعليم الأكاديمي، وفقاً للضوابط المنظمة لذلك. ولا تعد من المهن الصحية او الطبية

وتناول الاجتماع استعراض مقترح تعاون مشترك لتنظيم المسار المهني والتدريبي لمساعدي المهن الصحية، من خلال تحديد الجهات المعتمدة لتقديم التدريب وفق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، ومناقشة آليات القبول بمراكز التدريب، وهيكل البرنامج التدريبي بشقيه النظري والعملي، بحيث يُنفذ الجزء النظري بمراكز التدريب المعتمدة، والعملي داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان، إلى جانب مناقشة المعايير المطلوب توافرها في المدربين.



وأكد عبدالغفار أن إدارة العلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة والسكان ستتولى مراقبة المنشآت الصحية، للتأكد من حصول مساعدي الخدمات الصحية على التراخيص اللازمة من وزارتي الصحة والعمل.



حضر الاجتماع من وزارة الصحة والسكان كل من الدكتور أحمد الجوهري، مستشار الوزير للتطوير المهني المستمر، والدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والسيدة منال مأمون، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والدكتورة نيفين محمد، مدير عام الإدارة العامة للتمريض.

كما حضر من وزارة العمل المستشار إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني للوزير، والدكتور محمد الهواري، مدير عام الإدارة العامة لتراخيص واعتماد المراكز الخاصة.