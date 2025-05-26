شكرا لقرائتكم خبر عن تلاميذ إمبابة وبولاق يذهبون للعياط.. أزمة فى تعليم الجيزة بسبب رياض الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

فوجئ أولياء التلاميذ المتقدمين لمرحة رياض الأطفال بالجيزة بتوزيع أبنائهم لمناطق أطفيح والصف والعياط والبدرشين، رغم أن محل سكنهم فى مناطق بولاق وفيصل وإمبابة والعجوزة، والدقى والعمرانية، وهى تبعد عن مناطق التوزيع ب3 ساعات سفر، نظرا لأن مناطق التوزيع بأطراف محافظة الجيزة مما يصعب الوصول لها يوميا.

ويقول يسرى متولى، أحد أولياء الأمور، أسكن فى إمبابة وفوجئت بتوزيع ابنى بمدارس العياط، وعندما حاولت نقله من المدرسة لبعد المسافة طالبونى بالتوقيع على إقرار بعدم نقل أبنائنا لمدة 5 سنوات على الأقل، ويبقى التلميذ فى العياط، وهو أمر مرفوض لأن المسافة طوية جدا ويعد سفر للكبار، فكيف يقطعها طفل 5 سنوات يوميا.

ويقول أحد اولياء الأمور، نحن تبع إدارة بولاق ولدى أولاد في مدارس داخل هذه الإدارة، وتم افتتاح مدرستين هذا العام ومن أبسط حقوق أولادنا أن يتم قبولهم في مدارس داخل المربع السكني، ولكن ما حدث أن كل التابعين لإدارة بولاق أو الهرم أو العمرانية أو الدقي تم قبولهم فى مناطق مثل مركز الصف وهى بعيدة جدا.

ورأى ولى أمر طالب آخر أن ما حدث به ظلم لأبنائهم مطالبا بتسكين كل طالب تبع الإدارة الخاصه به ويتم إنشاء ملحقات داخل المدارس القريبة.