شكرا لقرائتكم خبر عن سفير عُمان بالقاهرة: اهتمام متنام من القطاع الاستثمارى فى مصر وعمان لتلمس فرص الشراكة والان مع تفاصيل الخبر

شهد مقر سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة برعاية السفير عبد الله الرحبي سفير السلطنة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، توقيع اتفاقية تعاون تتويجا للعلاقات التاريخية بين مصر وسلطنة عمان.. وفق بيان صادر عن السفارة.

من جانبه، أكد الرحبى أن اتفاقية التعاون تمثل خطوة واعدة فى تطوير وجذب الاستثمارات فى قطاع الصناعات البلاستيكية ، بما يعزز الاستفادة من المواد الخام التى تزخر بها السلطنة، ويكرس تبادل الخبرات بين البلدين.



وأشاد السفير الرحبي بالدور المهم لرجال الأعمال المصريين والعمانيين؛ معتبرا إياهم ركيزة أساسية فى تعزيز العلاقات بين البلدين ، خاصة أنهما يتمتعان بميزات استثمارية ومواقع جغرافية استراتيجية.



وأبدى السفير عبد الله الرحبي ترحيبه بالاهتمام المتنامى من القطاعين العام والخاص فى مصر و عمان لتلمس فرص الشراكة لا سيما فى مجالات الطاقة والبتروكيماويات والنقل البحرى والصناعة.



وأشاد السفير الرحبي بما تحقق خلال السنوات الماضية من شراكات نوعية بين مصر وعمان نتيجة الجهود التى بذلتها السفارة فى الترويج للفرص الاستثمارية في عُمان، وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين سلطنة عُمان ومصر، والعمل على توسعة آفَاق التعاون، انسجاما مع النهج التنموي الذى تنتهجه السلطنة ضمن رؤية عُمان 2040.