شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة ومستشار رئيس الجمهورية يتفقدان ترميم مسجد السلطان أبو العلا والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية - أعمال تطوير وترميم مسجد السلطان أبو العلا بحى بولاق أبو العلا، فى إطار جهود الدولة للحفاظ على المناطق الأثرية لاستعادة منطقة القاهرة التاريخية لأهميتها ومكانتها السياحية.



خلال تفقد محافظ القاهرة ومستشار رئيس الجمهورية ترميم مسجد السلطان أبو العلا

رافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء عمرو عبدالمنعم مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والدكتور عبدالله الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، وممثلين عن وزارتي الأوقاف ، والآثار ، وعدد من قيادات المحافظة .

وتأتي جولة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، ومحافظ القاهرة في إطار الحرص المستمر على متابعة معدلات تنفيذ المشروع، لدفع العمل به ، مع مراعاة تذليل أية معوقات في سبيل الالتزام بالتوقيتات الزمنية المقررة .

وتقوم وزارة الآثار بالتنسيق مع وزارة الأوقاف بأعمال الترميم لاستعادة المسجد والذي تم انشاؤه سنة ٨٩٠ هجريًا ١٤٨٥ م لحالته القديمة، والحفاظ عليه، والمسجد به مقام الحسين أبو على الملقب يالسلطان أبو العلا، والذي يتصل نسبه بالإمام الحسين.