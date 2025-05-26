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محافظ القاهرة ومستشار رئيس الجمهورية يتفقدان ترميم مسجد السلطان أبو العلا

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الإثنين، 26 مايو 2025 02:50 م

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية - أعمال تطوير وترميم مسجد السلطان أبو العلا بحى بولاق أبو العلا، فى إطار جهود الدولة للحفاظ على المناطق الأثرية لاستعادة منطقة القاهرة التاريخية لأهميتها ومكانتها السياحية.

محافظ القاهرة ومستشار رئيس الجمهورية يتفقدان ترميم مسجد السلطان أبو العلا
خلال تفقد محافظ القاهرة ومستشار رئيس الجمهورية ترميم مسجد السلطان أبو العلا

رافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء عمرو عبدالمنعم مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والدكتور عبدالله الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، وممثلين عن وزارتي الأوقاف ، والآثار ، وعدد من قيادات المحافظة .

وتأتي جولة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، ومحافظ القاهرة في إطار الحرص المستمر على متابعة معدلات تنفيذ المشروع، لدفع العمل به ، مع مراعاة تذليل أية معوقات في سبيل الالتزام بالتوقيتات الزمنية المقررة .

وتقوم وزارة الآثار بالتنسيق مع وزارة الأوقاف بأعمال الترميم لاستعادة المسجد والذي تم انشاؤه سنة ٨٩٠ هجريًا ١٤٨٥ م لحالته القديمة، والحفاظ عليه، والمسجد به مقام الحسين أبو على الملقب يالسلطان أبو العلا، والذي يتصل نسبه بالإمام الحسين.

مسجد السلطان أبو العلا
مسجد السلطان أبو العلا

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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