شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث: 10 نصائح لأدء حج صحي آمن خال من الأمراض المعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الدكتورة رحاب أشرف محمد قسم الكيمياء الحيوية الطبية معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية ، فى نشرة طبية صادرة عن المركز القومى للبحوث عدد من النصائح لحج صحى آمن خال من الأمراض المعدية، موضحة أن الحرص علي الالتزام بالسلوكيات الصحية خلال موسم الحج يضمن لك اداء المناسك بشكل صحي آمن باذن الله وفيما يلي سنستعرض الطرق للوقاية من الأمراض المعدية وما الذي يجب فعله عند تعرض الحاج للعدوي :-

1- يجب أن تحتوي حقيبتك الشخصية على كل ما قد تحتاجه أثناء رحلتك، بما في ذلك أدوات النظافة الشخصية، ومظلة، وأدوات العبادة الخاصة بك مثل سجادة الصلاة والمسبحة، بالإضافة إلى كريم واقي من الشمس ومعقم اليدين

2- تجنب الاحتكاك المباشر بالأشخاص الذين يظهر عليهم المرض وتجنب مشاركة أدواتهم الشخصية

3- تجنب لمس العينين والأنف والفم إلا بعد غسل اليدين

4- تأكد من نظافة وأمان الأطعمة التي تتناولها، لتجنب الإصابة بالأمراض المعوية

5- ارتد الكمامة دائماً عند التواجد في الأماكن المزدحمة والتجمعات

6- تجنب البصق علي الارض لمنع انتقال الامراض المعدية.

7- احرص على غسل وتنظيف اليدين قبل تحضير الطعام وبعد تناوله، وبعد الخروج من دورة المياه ولمس الحيوانات

8- تجنب الاطعمة الدسمة المطبوخة

9- الاكثار من شرب الماء والعصائر والفواكه لانها تعزز الدور المناعي للجسم

10- احرص علي تجهيز حقيبة الاسعافات الاولية الخاصة بك والتي تحتوي عادا علي فيتامين سي وأدوية للصداع والزكام ومطهرات للجروج وأدوية تشنج العضلات.



وأوضحت أنه عند حدوث عدوي لا قدر الله ينصح بالتوجه الي اقرب مستشفي للحصول على الرعاية الطبية المطلوبة، وبعد العودة من رحلة الحج، احرص على أخذ قسط من الراحة وتناول كمية كافية من السوائل. إذا ظهرت عليك أية علامات أو أعراض مرضية مثل الحمى والسعال لدرجة تمنعك من ممارسة الأنشطة الروتينية خلال أول أسبوعين بعد عودتك من السفر، نوصيك بمراجعة الطبيب وعدم مخالطة الاخرين لعدم نشر العدوي