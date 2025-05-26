شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع شركات ادوية والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون بين شركات أدوية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية هذا التعاون لما له من دور في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن البروتوكول سيسهم في توفير أحدث الحلول العلاجية للمرضى، مما يخفف من معاناتهم ويسرع من وتيرة حصولهم على الرعاية المناسبة.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف إلى توفير أحدث الأطراف الصناعية ومستلزمات المفاصل وجراحة العظام باستخدام أحدث التقنيات العلمية العالمية بمستشفيات وزارة الصحة، بما يسهم في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والنهوض بالمنظومة الصحية في مصر.

حضر مراسم توقيع البروتوكول الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد والدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة لشؤون الطب العلاجي، والدكتور مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والدكتور أحمد حواس مدير مستشفى الهلال