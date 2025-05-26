شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة ديوك الأمريكية تستضيف محاضرةً لأمين عام رابطة العالم الإسلامى حول الحضارة الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

* الجالية الإسلامية تؤكّد على أهمية المحاضرة، وتشِيدُ بمعالجتها عددًا من المفاهيم الخاطئة بالمحتوى والأسلوب المناسب لمخاطبة المنصّات الأكاديميّة العالميّة

* ⁠د. العيسى يلتقى رئيس الجامعة ويعقد حواراً مع الدفعة الثالثة من الشّباب المُشاركين فى مبادرة "زمالة الشباب للحوار الدينى حول المناخ"

* ⁠توقيع مذكّرة تفاهُم لتوسيع الشراكة بين المؤسسة الثقافية الإسلامية بجنيف وكلّية ديفنتى فى جامعة ديوك

استضافتْ جامعةُ ديوك الأمريكية الرائدة عالميًّا، محاضرةً لمعالى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى‬⁩، حول الحضارة الإسلامية ومسيرتها فى العلوم والآداب.

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واشتملتْ محاضرةُ الشيخ الدكتور العيسى على استعراضٍ موثَّقٍ للحضارة الإسلامية ومدنيّتها المتعدّدة فى السياسة والإدارة والمجتمع بكافة مقوّماته واحتياجاته، متناولاً عددًا من القضايا المطروحة بشأنها فى بعض الكتابات العالَمية، وبعض تقارير مراكز الفكر والأبحاث فى "الشرق" و"الغرب"، ولا سيما جدَلياتها الفكرية فى التشريعات والحقوق والفلسفة والفنون.

‏وأسهمَت المحاضرة -بتركيزٍ موثَّق- فى تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول بعض القضايا، كما توسّعَ معاليه بالحديث المُفصّل والشامل لمعالم عامّةٍ فى قضايا البيئة، والتغيّر المناخي، والأسرة، والمرأة، والطفل، والشباب، مُسلّطًا الضوءَ على المشتركات بشأنها جميعاً، مؤكداً فضيلته -بالأمثلة- أنها متعددة.

‏عقِب ذلك، عُقِدَت جلسةُ حوار مع معاليه، تلقّى خلالها عدداً من الأسئلة والاستفسارات حول موضوع المحاضرة، إضافةً لقضايا أخرى تهمّ الحضور، تلَتْها حلقةُ نقاشٍ شاركَ فيها عددٌ من القيادات الأكاديمية والشبابية من منسوبى الجامعة، معلِّقين على ما تمّ رصْدُه فى تفاصيل المحاضرة، ومؤكّدين على أنّها تُمثّلُ مجالاً بحثيًّا مهمًّا ونوعيًّا فى محتواه، يستحقّ التبادل على نطاقٍ واسعٍ من زاويةِ وجهةِ نظرٍ إسلاميةٍ مرجعيةٍ، تَحظى بالتوثيق والشفافية والاحترام الدولي.

‏حضرَ المحاضرةَ عددٌ من القيادات الأكاديمية فى جامعة ديوك، يتقدّمهم نائب الرئيس، وعمداء بعض الكليات، وعددٌ من الطلاب، كما حضرها بعض أعضاء مجلس الشيوخ بالولاية، والجالية الإسلامية، وهى التى عبَّر عددٌ منهم فى تصريحاتٍ لهم عقب المحاضرة عن سعادتهم بدعوة فضيلته لهذه المحاضرة، والتى وصَفوها بالمهمّة فى عنوانِها ومحاورِها وطرحِها، وحلقة النقاش حول محتواها، مُشيدِين بمعالجتها عدداً من المفاهيم الخاطئة من خلال ما اشتملت عليه من المحتوى والأسلوب الذى يمكِن من خلاله مخاطبة هذه المنصات الأكاديميّة العالميّة.

وفى ذات السياق، أجرى معاليه لقاءً حواريًّا مع الدفعة الثالثة من الشّباب المُشاركين فى مبادرة "زمالة الشباب للحوار الدينى حول المناخ"، التى تعدُّ أولَ زمالة عالمية من نوعها تُعنى بالمناخ، وتجمع بين قادةٍ شبابٍ من مختلف أتباع الأديان، وتُشرف على برنامجها التعليمى والتدريبى جامعة ديوك، وتمنحُ عليه شهاداتٍ معتمدةً بعد اجتياز معايير البرنامج، فى إطار الشراكة بين "المؤسسة الثقافية الإسلامية بجنيف" و"كلية ديفنتى فى جامعة ديوك"، ويعمل عليها نخبةٌ من القيادات الدينية؛ لحشد الجهود والتفاعل المشترك، بين كافّة أتباع الأديان فى قضايا حماية البيئة.

ومن جانب آخر التقى معالى الأمين العام للرابطة، رئيسَ جامعة ديوك الأمريكية، د.فنسنت برايس.

‏ورحّب د.فنسنت بزيارة معاليه للجامعة، مقدّراً تلبيته استضافةَ الجامعة للمحاضرة فيها، وعقدَ اللقاءات والحوارات مع منسوبيها، وما قدّمه فضيلتُه من قراءاتٍ وتنويهاتٍ وإيضاحاتٍ غاية فى الأهمية حول عددٍ من القضايا المُلحّة فى السياق المعاصر .

‏وجرى خلال اللقاء بحثُ آفاق تعزيز الشراكة القائمة بين رابطة العالم الإسلامي‬⁩ وجامعة ديوك.

عقب ذلك، شهِدَ معاليه توقيعَ مذكّرة تفاهُم لتوسيع الشراكة بين "المؤسسة الثقافية الإسلامية بجنيف" و"كلّية ديفنتى فى جامعة ديوك"، بهدف تعزيز مجالات التعاوُن والعمل بين المؤسستين العريقتين فى المجالات ذات الاهتمام المُشترَك، وتفعيل دور القيادات الدينيّة والأكاديميّة لمعالجة القضايا المُلِحّة فى مجتمعاتهم، ومِنْ ذلك: تعزيز الشراكة فى مجالات حماية البيئة والتغيُّر المناخي.

‏جديرٌ بالذكر أن المؤسسةَ الثقافية الإسلامية بجنيف، هى مؤسسةٌ سويسريةٌ مستقلة ذات تموضعٍ أوروبى واسعٍ ومتنوع العضوية من عدد من الدول؛ لإكسابها الثقل الإسلامى العالمي، والمؤسسة لا تتبع أيًّا من الجهات، وتحظى بعلاقات دولية قوية وسمعة رائدة، وقد سبَق للملك خالد -رحمه الله- أن افتتح مركزَها الإسلامى فى حفل رسمي.

وحاليًّا يرأسُ معالى الشيخ الدكتور محمد العيسى مجلس إدارتها، وذلك باختيار مباشر من أعضاء المجلس، وعلى ضوء تزكيةِ الرئيس اختار المجلس الأستاذ عبدالوهاب بن محمد الشهرى أمينًا له غير متفرغ.







































