شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار استحداث آلية تمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية بعددها رقم 21 تابع (أ) الصادر في 22 مايو سنة 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 1790 لسنة 2025، بشأن استحداث آلية تمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل ضمن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وذكرت الجريدة أن المادة الأولى من القرار جاء فيها : أن تستحدث آلية تمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل، وذلك ضمن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، ويشار إليها في باقي أحكام هذا القرار ب"الآلية" .

وتقوم الآلية بالاستثمار والمساهمة وتقديم المعونة والمنح وحشد التمويل الدولي للمشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية بدول حوض النيل.

وتضمنت المادة الثانية من القرار: بأن تتكون موارد الآلية من " الاعتمادات التي تخصص لها سنويًا في الموازنة العامة للدولة، والمبالغ التي تساهم بها الدول المانحة والهيئات الدولية، والتبرعات والهبات والإعانات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بما لا يتعارض مع أهداف الآلية.

وجاء في المادة الثالثة من القرار: بأن يجوز للقطاع الخاص أن يساهم في المشروعات التي تمولها الآلية، بما لا يتعارض مع أهدافها، ووفقًا للقواعد المنظمة التي تضعها الدولة المستفيدة من المشروع، فيما تضمنت المادة الرابعة: بأن تسرى على أموال الآلية الأحكام المتعلقة بالأموال العامة، كما تخضع هذه الأموال لرقابة أجهزة الدولة المختصة .

وجاء في المادة الخامسة من القرار: بأن يصدر قرار من وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القرار، فيما تضمنت المادة السادسة من القرار بأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.