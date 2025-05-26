شكرا لقرائتكم خبر عن هالة السعيد: المجلس القومى للمرأة قطع مسيرة ذهبية في ملف تمكين المرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

وجهت الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سابقًا، التهنئة إلى المجلس القومى للمرأة بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضى لإنشائه، مؤكدة أنه قد قطع مسيرة ذهبية فى ملف تمكين المرأة المصرية وتعزيز دورها فى بناء الوطن منذ إنشائه، وأنه صرح وطنى له بصمة واضحة فى صياغة السياسات الداعمة لدور المرأة وترسيخ حقوقها، وفتح آفاق جديدة لمشاركتها الفاعلة فى جميع المجالات بفضل دعم القيادة السياسية للعصر الذهبى للمرأة.

جاء ذلك ضمن فعاليات ندوة "النساء الأفريقيات.. بناء الجسور من القاهرة إلى الكيب"، التى نظمها المجلس القومى للمرأة، صباح اليوم، بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا، بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس، والدكتورة نسرين البغدادى نائبة رئيسة المجلس، والسفيرة وفاء بسيم عضوة المجلس، و السيدة نجلاء عبد السلام حرم السيد وزير الخارجية، و ماريان ف كوبى القائم بأعمال سفارة ليبريا بالقاهرة، واللواء منال عاطف مساعد أول وزير الداخلية لحقوق الإنسان، والدكتورة إيمان كريم رئيسة المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، إلى جانب السفير إيهاب عوض مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، و الدكتورة أمانى شريف رئيس مجلس جامعة عموم أفريقيا ، و السفير محمدو ليبرنج سفير الكاميرون، فضلاً عن ممثلى منظمة الأمم المتحدة للمرأة.

كما شارك بالحضور عدد من عضوات وأعضاء المجلس وهم الدكتورة أمانى عصفور، و الدكتور عصام العدوى، والدكتورة شريفة شريف، والمهندسة سارة البطوطى، والأستاذة زينة توكل، والأستاذة ميرفت أبو عوف والسفيرة منى عمر مقرر مناوب لجنة العلاقات الخارجية، وعدد من عضوات وأعضاء لجان المجلس، وعددا من زوجات السفراء، ولفيف من الشخصيات العامة.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد، أن ندوة اليوم تأتى احتفالا بيوم إفريقيا، اليوم الذى تعهدت فيه دولنا الإفريقية الشقيقة منذ أكثر من 6 عقود بدعم العمل من أجل الحرية، و قد نجحنا بفضل تكاتفنا ووحدتنا فى تحقيق التحرر الوطني، وها نحن نواصل العمل والجهد لتحسين مستوى معيشة المواطن فى دولنا الإفريقية، وشددت على أن هذا النجاح كانت ولازالت المرأة المصرية حاضرة فيه.

فيما أشارت السفيرة وفاء بسيم إلى دور مصر البارز فى دعم القارة الأفريقية فى مختلف المجالات، وقد توجت نجاحات القارة الأفريقية بمنظمة الوحدة الأفريقية، مؤكدة أننا نحتفل فى 25 من مايو من كل عام بيوم أفريقيا برغم اختلاف اللغات والتى تخلق التنوع الثقافى فى القارة، وشددت على أن النساء هن من يوحدن القارة الأفريقية عبر الحفاظ على التراث الثقافي، ودعت إلى مواصلة العمل على مد جسور التواصل والثقافة بين دول القارة الأفريقية المختلفة.

وفى كلمتها المسجلة، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن هذه الندوة تهدف إلى تحقيق التواصل الثقافى بين بلادنا فى القارة الافريقية، موضحة أن التواصل الثقافى يعتبر امتداد جغرافى قوى بين شعوب هذه القارة، ومحور أساسى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق أجندة أفريقيا 2036، أفريقيا التى نريدها.

كما أشارت إلى أن دور المرأة يعد من أهم دواعى الحفاظ على الموارد الطبيعية فى قارتنا الافريقية، فالمرأة هى الحارس الرئيسى للأرض، و للموارد الطبيعية الفريدة الموجودة فى قارتنا السمراء، ولعل دور المرأة الافريقية يتعدى ذلك فهى البطل الحقيقى أمام الأثار الدامية لتغير المناخ، وهى المسؤولة عن تربية الأجيال القادمة ومسؤولة كذلك عن سبل العيش المستدام، حيث تجسد دور المرأة الافريقية بصورة واضحة فى مشروعات خضراء جديدة، موضحة أن مصر قامت بعديد من المبادرات لصالح قارتنا السمراء، ومن أهمها المبادرة الأفريقية للتكيف التى أطلقها فخامة رئيس الجمهورية فى عام 2015 عندما كان فخامته منسق للجنة دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ، ولأول مرة كانت افريقيا تقوم بطلب واضح على أهمية التكيف، ولعل دور المرأة فى عملية التكيف مع التغيرات المناخية هو دور حيوى لا يتم الاستغناء عنه.

وفى كلمته المسجلة، أكد الدكتور بدر عبد العاطى على أن يوم أفريقيا يعد رمزاً لوحدة وتضامن شعوب قارتنا الإفريقية، كما أكد على أن المجلس القومى للمرأة يجسد نموذجاُ وطنياً رائداً فى دعم وتمكين المرأة فى مصر وعبر حدودها، إلى جوارنا العربى والإفريقي، وأن فعالية اليوم تتوج سلسلة من الفعاليات والأنشطة الإفريقية التى شهدتها مصر بامتداد الأسبوع الماضى احتفالاً بيوم إفريقيا، مضيفاً أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى الرئيس الحالى للجنة رؤساء ودول حكومات النيباد قد أولى أولوية قصوى لمبادرات التكامل الإقليمى وتنفيذ أهداف التنمية وفقاً لأجندة إفريقيا 2063، كما أكد على أن مصر قد حرصت دوما على وضع قضية تمكين المرأة فى صميم جهودها الوطنية بقيادة المجلس القومى للمرأة، حيث تم تخصيص محور من محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز حقوق المرأة، فضلاً عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة لمصرية 2030، كما قاد المجلس القومى للمرأة جهوداً مقدرة على المستويين الإقليمى والدولى فى مجال تمكين المرأة، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).

وأكد محمدو لابيرنج سفير الكاميرون، وعميد السفراء الأفارقة بالقاهرة على الدور المؤثر للنساء فى دعم رفاهة العالم والإنسانية، حيث نجد المرأة دائما فى المقدمة تواجه مختلف التحديات، مشيرًا إلى أن المرأة الأفريقية تبوأت أعلى المناصب و ترأست العديد من البلدان مثل تنزانيا، فضلا عن دورها الهام فى دعم التعاون الدولي، مشيرا إلى دور المرأة المصرية المؤثر على المستوى الإقليمي، كما أكد على جهود القارة الأفريقية فى مواجهة الفجوة بين الجنسين الموجودة فى بعض الأقاليم الأفريقية، وذلك عبر دعم المرأة بالتعليم خاصة وأن النساء أكثر تركيزا ومسؤولية فيما يتعلق باتخاذ القرارات، مشددا على أهمية بناء قدرات المرأة الأفريقية فى المجال الرقمي.

وفى ختام الجلسة الافتتاحية تم عرض فيلم "اليوبيل الفضى للمجلس القومى للمرأة".