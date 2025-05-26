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تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية ، أعمال تطوير فندق " شبرد" التاريخى بحي غرب القاهرة، لمتابعة أعمال التطوير التي تجري بالفندق وبحث سبل دفع عجلة الانجاز للمشروع ، وتذليل أي صعوبات أو معوقات تبطئ معدلات التنفيذ.

ويُعد فندق شيبرد من أقدم الفنادق حول العالم، إذ يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1841، ويخضع حاليًا لأعمال ترميم وتطوير هيكلي وداخلي شاملة بتكلفة تقدر بـ 90 مليون دولار، لتحويله إلى فندق خمس نجوم بمعايير عالمية، مع الحفاظ على هويته التاريخية والطراز المعماري الكلاسيكي.

وتأتى أعمال التطوير في إطار خطة تطوير الفنادق التاريخية، حيث يشهد عملية تجديد شاملة تهدف إلى تحديث البنية التحتية والمرافق مع الحفاظ على الطابع المعماري الكلاسيكي للفندق.

ويشمل التطوير تجديد الغرف والمرافق العامة بما يتماشى مع المعايير العالمية، مما يتيح للزوار تجربة فاخرة ومريحة مع الاستمتاع بأجواء تاريخية تعكس عراقة القاهرة.



محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير فندق شبرد