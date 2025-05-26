شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضبط 25 طن مصنعات لحوم ودواجن فاسدة والان مع تفاصيل الخبر

اطّلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على جهود مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مباحث التموين والأحياء على مدار ثلاثة أسابيع، والتى أسفرت عن ضبط 25 طنًّا من مصنّعات ومفروم اللحوم ومفروم الدواجن ودهون ودبروهات حيوانية فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأوضح التقرير الذى اطّلع عليه محافظ الجيزة أنّ الحملات تمكنت من ضبط 9 أطنان من هياكل ومفروم دواجن ومصنّعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بأحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق وبولاق الدكرور.



لحوم ودواجن فاسدة

وتضمن التقرير ضبط 7 أطنان من دواجن نافقة، وهياكل دواجن، ومصنّعات لحوم فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمنشأة القناطر والبدرشين، و5 أطنان من مصنّعات اللحوم والدهون الحيوانية وهياكل الدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بأحياء العجوزة والهرم.

وفي مدينة أكتوبر ومركزي أوسيم وكرداسة تم ضبط 3 أطنان من مصنّعات اللحوم والدهون والدبروهات الحيوانية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتمكنت الحملات التفتيشية من ضبط طن من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية بأحياء الدقي، والعجوزة وبولاق الدكرور والهرم وجنوب الجيزة، والعمرانية وأكتوبر.

ووجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مديرية الطب البيطري بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال العامة والمطاعم والمنشآت بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدّمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور علاء عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير 49 محضرًا، لضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ومصنّعات لحوم، ومقطّعات لحوم، ومصنّعات دواجن فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.