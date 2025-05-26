شكرا لقرائتكم خبر عن بدر عبد العاطى: نتنياهو تسبب فى عودة العدوان على قطاع غزة ووقف المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر -فى وقت سابق- نجحت في وقت إطلاق النار في غزة وبدأت في إدخال المساعدات لكن في 2 ماس الماضي أعاد نتنياهو العدوان مرة أخرى على القطاع، ولا بد من وقف سريع لإطلاق النار، ولا سيما أنه مر 75 يوما على وقف دخول كل الإمدادات والأدوية إلى القطاع .

وأشار إن خطة إعمار غزة وافق عليها كل من المؤتمر القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي واليابان وغيرها .

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر قادة الأعمال الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي برئاسة عمر مهنا .

‏قال الدكتور بدر عبد العاطى، إن الاستقرار في مصر نابع من إيمان عميق لدى المصريين بأهمية الحفاظ على بلادهم ولذلك فهو استقرار مستدام، مؤكدا أن مصر تتوقع أن يساهم القطاع الخاص بـ 70‎‎% من الاستثمارات في عام 2030 ويشمل القطاع الخاص هذا الاستثمارات الأجنبية والوطنية معا .

أشار إن الاتفاقيات التجارية المصرية مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومع الأفارقة وغيرها فرصة كبيرة أمام الشركات الأمريكية للعمل هنا، والتصدير إلى الأعداد الهائلة من المشتركين الذين تغطي هم تلك الاتفاقيات نحو 1.5 مليار مواطن .

أوضح أن هناك عشرات الشركات المصرية تعمل في أفريقيا وتنفذ مشروعات كبيرة، ومن المهم دخول الشركات الأمريكية لتك القارة جنبا إلي جنب الشركات المصرية، ضاربا مثلا بسد تنزانيا الذي تنفذه شركة المقاولون العرب .