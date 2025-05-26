شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 5 نصائح للحجاج للحد من الأمراض المنقولة من الأغذية والمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم منظمة الصحة العالمية بعض النصائح الهامة خلال موسم الحج لحماية صحتك خلال أثناء أداء مناسك الحج، وذلك من خلال مراعاة ما تأكله وتشربه، وطريقة حفظ الطعام.



نصائح مهمة للحجاج

وللحد من خطر الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية والمياه، إليك بعض الإرشادات البسيطة:

1. اغسل يديك قبل الأكل وبعده، وبعد استخدام المراحيض، وبعد لمس الحيوانات

2. اغسل الفواكه والخضروات جيدًا قبل تناولها

3. احرص على طهي الطعام جيدًا واحفظه في درجات حرارة مأمونة

4. احفظ الطعام بطريقة صحيحة

5. تجنب الحليب غير المبستر والمنتجات الحيوانية غير المطهوة جيدًا

وقالت المنظمة، إن اتباع هذه الإرشادات يساعد على الوقاية من الأمراض المنقولة بالأغذية والمياه، وهو ما يُمكّنك من الحفاظ على صحتك طوال فترة الحج.