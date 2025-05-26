شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: مخزون السكر يتجاوز 12 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عام 2025 يُعد من أفضل الأعوام من حيث الأسعار المقدمة لـ موسم توريد القمح وكافة السلع الاستراتيجية، لافتا إلى نجاح الحكومة في تأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية من خلال آليات فعالة لتوفير السلع، موضحًا أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يتجاوز 12 شهرًا.

وشدد الوزير على أن الوزارة مستمرة في دعم منظومة الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار في السوق رغم التحديات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال عقد المؤتمر الصحفي بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية، للإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك 2025، بحضور الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور محمد شتا مساعد الوزير لنظم المعلومات وحسام الجراحى المشرف العام على جهاز تنمية التجارة الداخلية وسارة العزازي رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير وقيادات وزارة التموين .