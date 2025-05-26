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بدء صلاة الجنازة على حفيد الدكتورة نوال الدجوي تمهيدا لتشييع جنازته

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بدء صلاة الجنازة على حفيد الدكتورة نوال الدجوي تمهيدا لتشييع جنازته

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القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد عبد الهادى - أسامة طلعت

الإثنين، 26 مايو 2025 01:13 م

بدأت منذ قليل، صلاة الجنازة على جثمان أحمد الدجوي بمسجد عائلة الدجوي، تمهيدًا لتشييعه إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة، وسط حضور حشد من الأسرة والمقربين.

وتسلمت منذ قليل، أسرة أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون، جثمانه من مصلحة الطب الشرعي، تمهيدا لأداء صلاة الجنازة عليه، في مسجد الدجوي، داخل الجامعة، عقب صلاة الظهر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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