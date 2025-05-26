شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صلاة الجنازة على حفيد الدكتورة نوال الدجوي تمهيدا لتشييع جنازته والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل، صلاة الجنازة على جثمان أحمد الدجوي بمسجد عائلة الدجوي، تمهيدًا لتشييعه إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة، وسط حضور حشد من الأسرة والمقربين.

وتسلمت منذ قليل، أسرة أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون، جثمانه من مصلحة الطب الشرعي، تمهيدا لأداء صلاة الجنازة عليه، في مسجد الدجوي، داخل الجامعة، عقب صلاة الظهر.