وزيرة التضامن تجتمع مع الإدارة العامة لإدارة الأصول وتنمية الموارد بالوزارة

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القاهرة - سامية سيد - عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعاً مع الإدارة العامة لإدارة الأصول وتنمية الموارد بالوزارة، وذلك بمشاركة المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وبحضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة، واللواء أشرف أبو علم مساعد الوزيرة للاستثمار وتنمية الأصول، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، و هشام محمد مدير مكتب الوزيرة، ولفيف من قيادات الوزارة.

وتناول الاجتماع استعراض ما تم في مجال حصر أصول الوزارة على مستوى الديوان العام والمديريات، حيث تجاوز حصر الأصول أكثر من 3 آلاف أصل على مستوى محافظات الجمهورية.



الدكتورة مايا مرسى خلال الاجتماع

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم تشكيل لجنة حصر ومتابعة أصول وأملاك الوزارة " مباني- أراضي- وحدات سكنية وإدارية- مجتمعات عمرانية- حياة كريمة - تطوير العشوائيات- طفولة مبكرة- الإنشاءات الجديدة- مبانى الوحدات والإدارات الاجتماعية طبقا لخطة شهرية"، حيث تختص اللجنة بأعمال المتابعة على أصول وأملاك الوزارة، وكذلك أعمال المراجعة والإدخال على منظومة الأصول.

كما يتم الحصر الجغرافي ورصد الواقع الفعلي للأصل والإجراءات عليه، مع التوثيق بالصور، وتحديد كافة الإجراءات تحديدا دقيقا وصفا للمباني " حالتها- عدد الأدوار - عدد الغرف بكل دور"، وكذلك متابعة حالة المباني من الناحية الإنشائية الظاهرية وحالة المرافق وما يحتاج لصيانة.