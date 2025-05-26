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هيئة الدواء تكشف أهمية اللقاحات.. تعرف على التفاصيل

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هيئة الدواء تكشف أهمية اللقاحات.. تعرف على التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 26 مايو 2025 11:58 ص

كشفت هيئة الدواء المصرية عن أهمية وجود اللقاحات، والتى تتضمن :-

-القضاء على عدوى الجدري بشكل كامل.​​

-الحد من انتشار مرض شلل الأطفال بنسبة كبيرة.​​

-يعيش ملايين الناس أصحاء، ولديهم مناعة ضد أمراض مثل الحصبة.​​

-تراجع معدلات الوفاة من الأمراض المعدية في الأطفال بنسبة 50٪؜ خلال الأعوام الثلاثين الماضية.​​

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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