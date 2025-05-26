شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف أهمية اللقاحات.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالإثنين، 26 مايو 2025 11:58 ص
كشفت هيئة الدواء المصرية عن أهمية وجود اللقاحات، والتى تتضمن :-
-القضاء على عدوى الجدري بشكل كامل.
-الحد من انتشار مرض شلل الأطفال بنسبة كبيرة.
-يعيش ملايين الناس أصحاء، ولديهم مناعة ضد أمراض مثل الحصبة.
-تراجع معدلات الوفاة من الأمراض المعدية في الأطفال بنسبة 50٪ خلال الأعوام الثلاثين الماضية.
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