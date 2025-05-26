شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للصناعات الغذائية: إنتاج 720 ألف طن سكر محلى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار إنتاج السكر المحلى من القصب وبنجر السكر وأنه تم إنتاج أكثر من 600 ألف طن سكر من القصب كما تم إنتاج 110 الف طن من سكر محصول البنجر كما وصل مخزون السكر لأكثر من 12 شهرا فى الوقت الحالى، إضافة إلى قرار الدكتور شريف فاروق وزير التموين بتخفيض سعر السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية إلى 30 جنيها وذلك فى اطار الحرص على تخفبف العبء على المواطنين.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذى عقده الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية للإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك 2025، بحضور حسام الجراحى المشرف العام على جهاز تنمية التجارة الداخلية وسارة العزازي رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير وقيادات وزارة التموين

وتضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ،كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة،حيث يتم طرح اللحوم لطازجة السودانية بسعر 285 جنيهًا للكيلوجرام، واللحوم البقري الطازج بـ350 جنيهًا، ولحم جاموسي طازج بـ260 جنيهًا، بينما يبلغ سعر اللحوم المجمدة 210 جنيهات للكيلو جرام، كما يتم طرح اللحوم الضاني البلدي المذبوح إلى 400 جنيهًا، والضاني المجمد إلى 390 جنيهًا ،والدواجن المجمدة 1 كجم بـ 110 جنيهات، وكيلو الكتف البتلو المجمد بالعظم بـ190 جنيهًا