شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: بدء اختبارات كوادر مصرية للعمل بشركة سعودية براتب 11 ألف ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران ، اليوم الإثنين ، عن بدء الإختبارات للمُتقدمين من الكوادر المصرية للعمل في القطاع الهندسي بشركة الإستشارات السعودية، والتي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا ، وفتحت باب التقديم لشغل 81 فرصة عمل في "الشركة".

وأكد الوزير أن هذه الإختبارات الجديدة دليل على مصادقية الفرص التي توفرها الوزار للشباب المصري للعمل بالخارج ، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، والإدارة العامة للتشغيل ، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

جدير بالذكر أن مميزات هذه الفرص الجديدة أن الراتب يصل إلى 11 ألف ريال سعودي كل شهر، وتقوم الشركة بدفع بدل سكن 25% من الراتب الاساسي شهريا- وبدل انتقال، ومكافأت نهاية خدمة، وتأمين طبي، وتذاكر سفر سنويًا..ومميزات اخري.