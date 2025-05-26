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وزير العمل: بدء اختبارات كوادر مصرية للعمل بشركة سعودية براتب 11 ألف ريال

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وزير العمل: بدء اختبارات كوادر مصرية للعمل بشركة سعودية براتب 11 ألف ريال

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القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران ، اليوم الإثنين ، عن بدء الإختبارات للمُتقدمين من الكوادر المصرية للعمل في القطاع الهندسي بشركة الإستشارات ، والتي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا ، وفتحت باب التقديم لشغل 81 فرصة عمل في "الشركة".

وأكد الوزير أن هذه الإختبارات الجديدة دليل على مصادقية الفرص التي توفرها الوزار للشباب المصري للعمل بالخارج ، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، والإدارة العامة للتشغيل ، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

جدير بالذكر أن مميزات هذه الفرص الجديدة أن الراتب يصل إلى 11 ألف ريال سعودي كل شهر، وتقوم الشركة بدفع بدل سكن 25% من الراتب الاساسي شهريا- وبدل انتقال، ومكافأت نهاية خدمة، وتأمين طبي، وتذاكر سفر سنويًا..ومميزات اخري.

 

 

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