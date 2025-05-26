شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: زراعة أول شجرة توت في مكتبة مصر العامة بالزيتون للحد من مخاطر المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين رئيس الاتحاد العربى للشباب والبيئة فى زراعة اول شجرة فاكهة بمكتبة مصر العامة بالزيتون ضمن اطار مشروع حملة ال100 مليون شجرة ومشروع القاهرة خضراء الممول من برنامج المنح الصغيرة مرفق البيئة العالمية وذلك بحضور الدكتور ممدوح رشوان رئيس جمعية شباب مصر للبيئة.

وقال رئيس الإتحاد العربي للشباب والبيئة، في تصريحات صحفية الأثنين، ان تلك هى البداية حيث تقوم جمعية شباب مصر للتنمية والبيئة عضو الاتحاد العربى باضافة 4000 شجرة ظل وشجرة مثمرة بالمنطقة الشمالية بالقاهرة داخل المدارس والمعاهد ومراكز الشباب والأندية لضمان توفير الرعاية والإشراف الفني من المهندسين الزراعيين خلال عملية الزراعة وحتي الإنتاج مرورا بالمكافحة والوقاية من الآفات لضمان جودة المنتجات لأشجار التوت والبرتقال المنزرعة داخل هذه المنشات.

وأضاف «خليفة»، إن جمعية شباب مصر نفذت الاسبوع الماضى أعمال تشجير شارع عمر المختار باشجار الظل للحد من التصحر وإضفاء المظهر الجمالي بزيادة مساحات المسطحات الخضراء والحد من ظاهرة الإحتباس الحراري، مشيرا إلي إستكمال أعمال زراعة الأشجار المثمرة بمكتبة الزيتون، مشيرا إلي أن نقابة المهن الزراعية ونقابة المعلمين تبنت هذه المبادرات منذ عام 2018 بزراعة الأشجار المثمرة والأشجار الخشبية في المدارس والمعاهد ومراكز الشباب والأندية في 27 محافظة الأشجار وذلك بأشجار التوت والبرتقال داخل المدارس والمعاهد.



وأوضح رئيس الاتحاد العربى للشباب والبيئة، إنه تم الاتفاق على زراعة اشجار مثمرة بالاماكن التى بها أسوار مثل المكتبة والمعاهد الازهرية ومراكز الشباب لسهولة رعايتها فى تلك الاماكن وتحقيق الاستفادة للمترددين على تلك الاماكن بثمارها وزراعة اشجار ظل فى الشوارع المفتوحة وياتى هذا البرنامج فى اطار خطة مصر لمواجهة التغيرات المناخية ولاعادة اللون الاخضر للقاهرة.

ومن جانبه قال ممدوح رشَوان، الأمين العام الاتحاد العربى للشباب والبيئة ، إن تنفيذ مشروع التوسع في الأحزمة الخضراء والأشجار المثمرة، داخل المنشآت والمدارس الحكومية ليست مجرد إضافة جمالية، بل هي استثمار شامل يعود بفوائد كبيرة على البيئة والصحة والتعليم والاقتصاد والمجتمع ككل وضمن التوصيات الدولية لمنظمات المجتمع المدني لتنفيذ مشروعات بيئية للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأضاف «رشوان»، إن زراعة الأشجار المثمرة داخل المنشآت والمدارس الحكومية تعد مبادرة ذات أهمية كبيرة، لما لها من فوائد متعددة بيئية وصحية وتعليمية واقتصادية واجتماعية، منها تحسين جودة الهواء حيث تمتص الأشجار ثاني أكسيد الكربون والملوثات الأخرى من الجو وتطلق الأكسجين النقي، مما يساهم في تنقية الهواء وتقليل تلوث الغبار، مما يؤدي إلى بيئة أكثر صحة للطلاب والموظفين.

وأوضح رئيس جمعية شباب مصر للبيئة أمين عام الاتحاد العربى للشباب والبيئة تلطيف المناخ وتقليل درجة الحرارة داخل وحول المباني، ويساعد على خفض ظاهرة الاحتباس الحراري، مشيرا إلي أهمية دور الأشجار في تبريد الجو ومكافحة التصحر وزيادة المساحات الخضراء لمكافحة التصحر وتحسين جودة التربة.

وأشار «رشوان»، إلي إن هذه المبادرات لزيادة المسطحات الخضراء تهدف إلي حفظ التنوع البيولوجي وتوفر الأشجار مصادر جذب للعديد من الكائنات الحية، مثل الطيور والحشرات، مما يعزز التنوع البيولوجي في المنطقة والحد من التوتر وتساهم في تحسين الصحة العقلية من خلال قضاء الوقت في بيئة خضراء يقلل من التوتر والقلق ويعزز الصحة النفسية والجسدية..