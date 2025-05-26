شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يعلن عن خطة لإعادة توزيع مشروع جمعيتى وطرح فرص جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن خطة لإعادة توزيع مشروع "جمعيتي" وطرح فرص جديدة في أماكن مستهدفة، وذلك في إطار التوسع المدروس للمشروع وتشجيع الشباب على الانخراط في المشروعات الصغيرة.

وأوضح فاروق، خلال المؤتمر الصحفي الذي يُعقد حاليًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لإتاحة فرص مدروسة ضمن المشروع، بما يضمن زيادة عدد المنافذ وتحقيق التوزيع العادل جغرافيً و أن مشروع "جمعيتي" أثبت نجاحه كأحد أدوات الدولة في تعزيز توفير السلع الأساسية وتوفير فرص العمل، كما أن التوسعات الجديدة ستراعي احتياجات كل منطقة لضمان الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للمشروع.

جاء ذلك خلال عقد المؤتمر الصحفي بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية للإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك 2025، بحضور الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور محمد شتا مساعد الوزير لنظم المعلومات وحسام الجراحى المشرف العام على جهاز تنمية التجارة الداخلية وسارة العزازي رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير وقيادات وزارة التموين .