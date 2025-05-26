شكرا لقرائتكم خبر عن أولياء أمور فى الجيزة يشكون من تسكين أطفالهم بمدارس تبعد ساعات عن محل إقامتهم والان مع تفاصيل الخبر

شكا عدد من أولياء أمور طلاب رياض الأطفال في عدد من أحياء محافظة الجيزة، من تسكين أبنائهم في مدارس تابعة لإدارات العياط والصف وأطفيح، والتي تبعد مسافات طويلة عن محل سكنهم، مطالبين بتسكينهم في مدارس قريبة من محل سكنهم داخل نطاق الإدارة.

وعبر أهالي الأطفال المتضررة عن استيائهم من التنسيق، موضحين أنه تم قبول أطفال من أحياء العجوزة والدقي وبولاق الدكرور في مدارس بمراكز تبعد عن محل سكنهم بمسافة تقدر بحوالي ساعتين ونصف في الذهاب ومثلهم في الإياب، بما لا يراعي مصلحة الطفل ولا ظروفهم.

وقال عدد من أهالي حي بولاق الدكرور في شكواهم: "إحنا مقدمين من 1/6/2024، وفي التنسيق السادس والأخير تم تسكين الأولاد في إدارات الصف والعياط وأطفيح والبدرشين.. بأي حق نكون تابعين لإدارة بولاق الدكرور ولنا أبناء في مدارس داخل هذه الإدارة ومن أبسط حقوق أولادنا أن يتم تسكينهم في مدارس داخل المربع السكني التابعين له، ويتم تسكينهم في الصف التي تبعد عنّا ما لا يقل عن ساعتين مواصلات.. أي عقل يستوعب ذلك.. نطالب بتسكين كل طالب تبع الإدارة الخاصة به".

وطالب الأهالي بسرعة إعادة النظر في التنسيق وتسكين الطلاب في مدارس قريبة من محل سكنهم، مؤكدين أن أطفالهم سيضطرون لقضاء ما لا يقل عن ثلاث ساعات يوميًا في المواصلات، مما يشكل عبئًا نفسيًا وجسديًا وماديًا كبيرًا عليهم.