شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: وفرة غير مسبوقة في السلع استعدادًا لعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مهندس علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بوزارة التموين أن مؤشرات الأداء لهذا العام تؤكد تفوقًا ملحوظًا في الإنتاج مقارنة بالعام الماضي، خاصة في قطاع صناعة السكر، مشيرًا إلى أن شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للقابضة الغذائية أنتجت 600 ألف طن سكر من القصب و110 الف طن من البنجر

وأضاف الدكتور علاء ناجي أن توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية العمل بشكل مستمر على مدار الساعة في مختلف القطاعات، وأن التنسيق قائم بشكل دائم مع الجهات المعنية، من بينها البنوك وشركات التوزيع، لضمان استقرار السوق وتحقيق وفرة في السلع الأساسية لافتا إلى أن هناك تحسنًا ملحوظًا في توزيع السلع على مستوى الأسواق الجغرافية المختلفة، مؤكدًا أن الشركة تمكنت من ضخ كميات كبيرة من الكعك خلال عيد الفطر الماضي، ولاقت إقبالًا واسعًا من المواطنين.

وشدد على أن الاستعدادات لعيد الأضحى تسير على قدم وساق، حيث يتم إدخال السلع الموسمية بشكل مبكر لضمان توافرها بأسعار مناسبة، تصل في بعض الأحيان إلى 40 أو 45 سلعة رئيسية يتم توفيرها في اليوم الواحد.

وتابع ناجي: "ما يهم المواطن هو توافر السلع بالسوق وتوازن الأسعار، وهذا ما نعمل عليه من خلال خطة استباقية، فمثلًا عندما تظهر أزمة مؤقتة في سلعة مثل الدواجن، نتدخل فورًا من خلال ضخ كميات تتراوح بين 300 إلى 350 طنًا في اليوم، ما يساهم في ضبط السوق وخفض الأسعار" لافتا إلى نجاح منافذ البيع التابعة للقابضة الغذائية، وعلى رأسها السوق رقم 21، في تلبية احتياجات المواطنين، داعيًا الجميع إلى زيارة تلك المنافذ للاطلاع على الجهود المبذولة عن قرب

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذى عقده الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية للإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك 2025، بحضور حسام الجراحى المشرف العام على جهاز تنمية التجارة الداخلية وسارة العزازي رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير وقيادات وزارة التموين