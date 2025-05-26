شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة و27 ألفا و162 طنا من البضائع والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة.. بينما غادر عدد 15 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39484 طن تشمل : 8700 طن يوريا و 4931 طن كلينكر و 839 طن علف بنجر و 4000 طن ألواح جبس و 6750 طن جبس معبأ و 50 طن ملح و 5010 طن أسمنت معبأ و 9204 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27162 طن تشمل : 3152 طن قمح و 7280 طن ذرة و 6640 طن حديد و 1577 طن زيت طعام و 5120 طن ابلاكاش و 3112 طن كسب عباد و 4051 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 281 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1258 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 590 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1690 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 58851 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 29725 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5981 حركة.

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة ( OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتفريغ عدد 42 حاوية فارغة و مملوءة و عدد 28 رأس تريلا و عدد 57 تريلا فارغة و مملوءة بإجمالي وزن بضائع وارد 1228 طن ، كما قامت بتحميل عدد 2 أتوبيس و عدد 43 حاوية و عدد 42 تريلا مملوءة ببضائع تصدير تشمل خضروات و فواكه و ضفائر و مفاتيح ليد سيارات و أقمشة و منسوجات بإجمالي وزن 1478 طن متجهه إلي ايطاليا - هولندا – المانيا – إنجلترا – سلوفيكيا – المجر – أسبانيا - فرنسا – الدنمارك.