شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين عن تطبيق رادار الأسعار: أثبت فاعليته فى التمكين وتقديم البلاغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تطبيق "رادار الأسعار" يشهد تقييمًا دوريًا منذ إطلاقه، مشيرًا إلى أنه خلال الأسابيع الثلاثة أو الشهر الأول من التشغيل، أثبت التطبيق فاعليته في تمكين المواطن من الإطلاع على متوسطات أسعار السلع وتقديم البلاغات بشأن أي تلاعب أو فروقات كبيرة بين السعر المعلن وسعر البيع الفعلي.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على التوسع في قاعدة البيانات داخل التطبيق، بما يشمل زيادة عدد السلع المتاحة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إدراج مزيد من السلع الأساسية والاستهلاكية، استجابة لاحتياجات المواطنين وتعزيزًا للشفافية في الأسواق وأن كل بلاغ يتم توجيهه إلى الجهات الرقابية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات، لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط في الأسواق.