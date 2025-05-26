شكرا لقرائتكم خبر عن معهد تيودور بلهارس للأبحاث يفتتح وحدة منظار المثانة المرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم التطوير الطبي والبحث العلمي، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، افتتح معهد تيودور بلهارس للأبحاث، وحدة منظار المثانة المرن التابعة لقسم جراحة المسالك البولية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات التشخيصية والعلاجية لأورام المثانة.

أكد الدكتور أحمد عبد العزيز القائم بأعمال مدير معهد تيودور بلهارس، أن افتتاح وحدة منظار المثانة المرن بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث يُعد إضافة مهمة لتعزيز التشخيص الدقيق والعلاج المبكر لأورام المثانة، وهو ما يتوافق مع إستراتيجية الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، مؤكدًا أن معهد تيودور بلهارس للأبحاث يلتزم بتقديم رعاية طبية مجانية ومتطورة، مدعومًا بكوادر طبية وبحثية متميزة، وبشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لخدمة الصحة العامة.

جاءت فعاليات مراسم الافتتاح بإشراف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير المعهد، وبرئاسة الدكتور محمد حسين بدوي، رئيس قسم المسالك البولية، بحضور عدد من الأطباء والباحثين.

تتميز وحدة منظار المثانة المرن بتقديم عدة خدمات مثل التشخيص الدقيق لأورام المثانة باستخدام أحدث تقنيات المنظار المرن، والعلاج المبكر لتقليل الحاجة إلى الاستئصال الكامل للمثانة، بالإضافة إلى متابعة المرضى عبر بروتوكولات طويلة الأمد لضمان أفضل النتائج.

كما تظهر أهمية الوحدة في مواجهة أورام المثانة، حيث تشير الإحصائيات إلى ارتفاع معدلات الإصابة بأورام المثانة في مصر، خاصة بين الفئات العمرية الأصغر، ويستقبل قسم المسالك البولية بالمعهد أكثر من 600 حالة سنويًا، مما يجعل هذه الوحدة إضافة حيوية لتحسين جودة الرعاية المقدمة.

هذا إلى جانب الوحدة الجديدة، حيث أضاف المعهد بالعيادات الخارجية خدمة رفع دعامة الحالب بالمنظار، باستخدام التخدير الموضعي فقط، مما يُسهل على المرضى إجراء التدخل في وقت قصير وبأقل مجهود، دون الحاجة لدخول المستشفى.

كما يخطط المعهد لإنشاء وحدة متخصصة للتشخيص المبكر والمتابعة الدورية لمرضى أورام المثانة، في إطار سعيه الدائم لتحقيق التميز الطبي والبحثي.