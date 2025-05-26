شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال فلسطين: الاتحادات الدولية رفعت شكوى بالعمل الدولية لتعويض العمالة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، على بيان الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب BWI التضامني مع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية جراء حرب الإبادة التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينينن

وقال سعد، فى بيان، إن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وهو على تواصل مباشر من خلال التقارير الدورية التي يرسلها اسبوعيا وشهريا لمختلف الاتحادات والنقابات العالمية والدولية والتي على رأسها منظمة العمل الدولية (ILO)، والاتحاد الدولي للنقابات (ITUC)، والتي من ضمنها ايضا الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب (BWI) وأمينه العام " أمبيت يوسون " الذي زار فلسطين في أيار 2024 ليرى الحقيقة ضمن الوفد الدولي الكبير على أرض فلسطين.

وبين سعد أن الاتحادات الدولية والعالمية تقف الى جانب فلسطين وعمال فلسطين وهناك العديد من القرارات التي اتخذت من أجل فلسطين كان من أهمها احالة فلسطين للتصويت من أجل نيل عضويتها في منظمة العمل الدولية في الخامس من حزيران لعام 2025، وقبول الشكوى التي رفعتها الاتحادات الدولية في منظمة العمل الدولية بالنيابة عن عمال فلسطين من أجل تعويضهم من قبل حكومة الاحتلال التي كانت تشغل 25% من الأيدي العاملة الفلسطينية بعد حرمانهم من العمل ومن رواتبهم ل 17 شهرا، إضافة للقرار الأخير الصادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال النرويج بتصويت اغلبية اعضائه للمقاطعة الشاملة ضد الحكومة الإسرائيلية.

وجاء في بيان الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب ما يلي:" تعرب منظمة عمال البناء والخشب الدولية (BWI) عن بالغ جزعها وإدانتها لتصعيد الحرب في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أسفرت بالفعل عن خسائر جسيمة في صفوف المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية، وكارثة إنسانية متسارعة، بنصف مليون الناس يواجهون الجوع، هذه ليست أزمة جانبية. إنها كارثة من صنع الإنسان سببها سياسات متعمدة من التجويع والتشريد القسري والغزو الإقليمي من قبل حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل. لقد جعلت حملة الحرب الدائمة أحياء بأكملها تتدمر بالفعل. غزة على حافة المجاعة، مع عرقلة المساعدات الإنسانية بشكل منهجي.