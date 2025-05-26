شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأعمال المصرى الأمريكى": 25 مليار دولار استثمارات أمريكية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى المهندس عمر مهنا، أن قيمة الأصول الأمريكية المستثمرة فى السوق المصرى، بلغت نحو 25 مليار دولار، مشيرًا إلى أن النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات تتركز فى قطاع البترول.

وأضاف مهنا - في تصريحات خاصة لقناة (CNBC) عربية - أن هناك اهتمامًا متزايدًا من جانب الشركات الأمريكية بقطاعات الطاقة المتجددة، والسلع الاستهلاكية، والكيماويات، موضحًا أن هذا الاهتمام يأتي في إطار رغبة فعلية لدى المستثمرين الأمريكيين لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الوجود الأمريكي في السوق المصري ليس جديدًا، بل هو امتداد لعقود من الشراكات الناجحة، حيث حققت عدد كبير من الشركات الأمريكية العملاقة نجاحات كبيرة في مختلف القطاعات، مشددًا على أن "معظم -إن لم يكن كل- الشركات الأمريكية العاملة في مصر تحقق نتائج طيبة، وهذا يشكل عامل جذب قوي أمام شركات أخرى للتوسع والاستثمار في مصر.