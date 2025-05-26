شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: نستمر لاستلام القمح المحلى طوال الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة مستمرة لاستقبال كافة كميات القمح المحلي الموردة خلال الموسم الحالي، حتى في حال تجاوزها الكميات المستهدفة، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة أعلنت عن سعر توريد محفز ومميز للمزارعين، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات التوريد أولاً بأول، والعمل على إزالة أي عقبات قد تواجه الموردين و أن وزارة التموين حريصة على تقليل معدلات الهدر خلال عمليات النقل والتخزين، مؤكداً أن الهدف هو تعظيم الاستفادة من المحصول المحلي ودعم الفلاح المصري، في إطار خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن أنه تم توريد ما يقرب من 3.5 مليون طن قمح حتى الآن، لافتا إلى أن الوزارة استعدت لموسم توريد القمح المحلي هذا العام، من خلال تجهيز ما يقرب من ‏‏420 نقطة تجميع لاستقبال ‏الاقماح من الموردين والمزارعين، وأن استلام القمح المحلي من ‏المزارعين في جميع الصوامع التابعة لوزارة ‏التموين، إضافة إلى صوامع البنك الزراعي المصري و‏صوامع القطاع الخاص والهناجر والبناكر والتي يتواجد بها لجان استلام وفقاً للقرار الوزاري.