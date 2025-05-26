شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يعلن توفير اللحوم استعدادا لعيد الأضحى.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية توفير جميع المنتجات في إطار استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك 2025 ، من خلال توفير اللحوم الطازجة والمجمدة وكذلك الدواجن المجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية .

وتضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ،كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة،حيث يتم طرح اللحوم لطازجة السودانية بسعر 285 جنيهًا للكيلوجرام، واللحوم البقري الطازج بـ350 جنيهًا، ولحم جاموسي طازج بـ260 جنيهًا، بينما يبلغ سعر اللحوم المجمدة 210 جنيهات للكيلو جرام، كما يتم طرح اللحوم الضاني البلدي المذبوح إلى 400 جنيهًا، والضاني المجمد إلى 390 جنيهًا ،والدواجن المجمدة 1 كجم بـ 110 جنيهات، وكيلو الكتف البتلو المجمد بالعظم بـ190 جنيهًا