شكرا لقرائتكم خبر عن صحة فلسطين: استهداف مدرسة في غزة يودي بحياة 30 شهيدا بينهم أطفال ونساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منذ فجر اليوم مدرسة كانت تأوي عددًا كبيرًا من النازحين في محافظة غزة، ما أدى إلى سقوط 30 شهيدًا من الأطفال والنساء، إضافة إلى عشرات المصابين بإصابات بالغة الخطورة، واصفا الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة بـ«الكارثي» مع استمرار التصعيد العسكري.

وأشار المتحدث خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، إلى أن القصف المكثف حول المدرسة أدى إلى تفحم الجثث وتحول المكان إلى أنقاض وأشلاء متناثرة، موضحًا أن المستشفيات، وعلى رأسها مستشفى المعمداني ومستشفى الشفاء، استقبلت جثث الشهداء والمصابين في ظروف تشغيلية صعبة للغاية، حيث تعمل هذه المستشفيات جزئيًا فقط بسبب الأوضاع.

وأوضح الدكتور الدقران أن أكثر من 50 مصابًا من الأطفال والنساء وكبار السن نقلوا إلى المستشفيات وهم يعانون من إصابات حرجة في الرأس والصدر، بالإضافة إلى حروق من الدرجة الثانية والثالثة، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال استخدمت أسلحة محرمة دوليًا خلال الهجوم، في انتهاك واضح للقوانين الإنسانية الدولية.

وذكر أن المجازر لم تقتصر على هذه المدرسة فقط، بل وقعت عدة مجازر أخرى منذ فجر اليوم في محافظات مختلفة من قطاع غزة، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 50، وسط تزايد المعاناة الإنسانية.