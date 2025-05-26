شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: افتتاح أول منفذ سلعًى بالعلامة التجارية الجديد نهاية مايو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن قرب افتتاح أول منفذ سلعى تم تطويره بالكامل قبل نهاية الشهر الجاري، في إطار خطة تحديث وتوسيع شبكة التوزيع الحكومية، بما يحقق العدالة في وصول السلع لكافة المواطنين.

واعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين عن خطة موسعة لـ توفير اللحوم والأضاحي والسلع الأساسية بأسعار عادلة وجودة عالية، عبر المنافذ التابعة للوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية، دون التأثير سلبًا على السوق.

وقال الوزير: "نحن لا نزاحم القطاع الخاص، لكننا سننافس بقوة في السوق من أجل صالح المواطن، عبر توفير سلع بأسعار مناسبة وجودة مضمونة، من خلال تطوير شامل للمنافذ التابعة للوزارة".

كما يتم ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن داخل المجمعات الاستهلاكية، بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق، وجاءت كالتالي:

لحم سوداني طازج: 285 جنيهًا

لحم بقري طازج: 350 جنيهًا

لحم جاموسي طازج: 260 جنيهًا

لحم مجمد: 210 جنيهات

ضاني بلدي مذبوح: 400 جنيه

ضاني مجمد: 390 جنيهًا

دواجن مجمدة (1 كجم): 110 جنيهات

كتف بتلو مجمد بالعظم: 190 جنيهًا