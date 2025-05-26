شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة: لا إغلاق لقصور الثقافة أو الشقق المؤجرة ذات النشاط المجتمعي والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، إن ما تم تداوله بشأن غلق بعض قصور وبيوت الثقافة أو الشقق المؤجرة التابعة لها يتضمن قدرًا كبيرًا من المغالطات، مؤكدًا أن الوزارة لم تصدر أي قرارات بغلق منشآت ثقافية تؤدي دورًا مجتمعيًا حقيقيًا.

وأكد الوزير فى لقاء مع مركز معلومات مجلس الوزراء" أن قصور الثقافة تواصل عملها بكامل طاقتها في مختلف الأقاليم والمحافظات، وتقوم بدورها في تقديم الخدمات الثقافية والفنية للجمهور، مشددًا على أن الشقق التي تمثل قيمة مضافة وتقدم أنشطة مؤثرة في محيطها المجتمعي لن تُغلق.

وأوضح "هنو" أن ما يجري حاليًا هو عملية تقييم شاملة تشمل مراجعة الأوضاع، وإعادة تنظيم العمل، ورفع كفاءة بعض المنشآت، سواء من حيث البنية التحتية أو الكوادر البشرية، مشيرًا إلى أن الأمر لا يزال في إطار الدراسة والتنسيق، ولم يُتخذ أي قرار نهائي حتى الآن.