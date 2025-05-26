شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه عقوبة ذبح الأضاحى فى الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان محافظة القاهرة توقيع غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفد رجال الأعمال الأمريكيين المشاركين في المنتدى الاقتصادى المصري الأمريكي المنعقد بالقاهرة، حيث ترأس الوفد "سوزان كلارك"، رئيسة غرفة التجارة الأمريكية، و"جون كريسمان"، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري ورئيس شركة "أباتشي"، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفد رجال الأعمال الأمريكيين المشاركين في المنتدى الاقتصادى المصري الأمريكي المنعقد بالقاهرة، حيث ترأس الوفد "سوزان كلارك"، رئيسة غرفة التجارة الأمريكية، والتى أشارت إلى أن زيارة وفد رجال الأعمال الأمريكيين الى مصر يؤكد قوة ومتانه علاقة التحالف الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، موضحةً أن الشركات الأمريكية العاملة في مصر تحقق نجاحات ملموسة وتساهم في عملية التنمية بمصر، وتعتبر نموذجاً يحتذى به في نجاح التعاون الثنائي بين البلدين، على غرار شركة آباتشي، وهو الأمر الذي ثمنه الرئيس، معرباً عن تقديره لنجاح أعمال شركة آباتشي في مصر وتوسيع نطاق عملها بها. سوزان كلارك للرئيس السيسى: الشركات الأمريكية العاملة فى مصر تحقق نجاحات ملموسة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقطع فيديو على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح حقيقة ما تم تداوله بشأن زيادة ضريبة القيمة المضافة، مع إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الأساسية. وزير التموين يعلن توفير السلع الأساسية على بطاقات التموين أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توفير العديد من السلع الأساسية على بطاقات التموين وان الحكومة تعمل على القرارات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهي إنشاء مصنع البان للأطفال. أعلن الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انخفاض سعر الدواجن المجمدة إلى 110 جنيهات للكيلو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بعدما كانت بسعر 135 جنيها، وذلك تتفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، كما يتم ضخ كميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة وكافة السلع الغذائية . أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء، مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى 10 آلاف جنيه. رئيس بعثة الحج: وصول 8570 حاجا إلى المدينة المنورة يتوالى وصول حجاج بيت الله الحرام إلى المدينة المنورة لزيارة الحرم النبوي الشريف قبل التوجه لمكة المكرمة. تشهد سماء مكة المكرمة غداً الثلاثاء واحدة من أجمل وأدق الظواهر الفلكية المتكررة سنوياً وهي ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة حيث تصبح الشمس في موقع شبه عمودي فوق الكعبة فتصل أشعتها مباشرة إلى سطحها دون أن تلقي الأجسام العمودية أي ظل في مشهد فلكي فريد يعبر عن دقة النظام الكوني. تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 غدا تستطلع دار الإفتاء المصرية مساء غدا الثلاثاء 27 مايو الموافق 29 ذي القعدة، هلال شهر ذى الحجة لعام 1446 هجريا، بعد صلاة المغرب، كما تنتظر الدار إعلان المملكة العربية السعودية نتائج استطلاع الهلال لأنها بلد المناسك. أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، خلال لقائه بنظيره النرويجي إسبن بارث إيدي، أن بلاده ستواصل رفع صوتها من أجل وقف العمليات العسكرية في غزة، مشددًا على أهمية الدفاع عن العدالة وكرامة المدنيين الفلسطينيين. إسبانيا: ندرس فرض عقوبات على إسرائيل وندعو إلى إدخال المساعدات دون عوائق وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نصائح هامة للمواطنين خلال الساعات المقبلة وذلك بسبب الموجة شديدة الحرارة التى تتعرض لها البلاد وتصل ذروتها الساعات القادمة. الأرصاد للمواطنين: لا تتعرضوا للشمس الساعات القادمة السعودية تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 غدا الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة غداً فى ظاهرة فلكية مميزة رئيس بعثة الحج: وصول 8570 حاجا إلى المدينة المنورة محافظ القاهرة: غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه عقوبة ذبح الأضاحى فى الشوارع القابضة للصناعات الغذائية تعلن تخفيض سعر الدواجن المجمدة إلى 110 جنيهات وزير التموين يعلن توفير السلع الأساسية على بطاقات التموين

الرئيس السيسى يستقبل وفد رجال الأعمال الأمريكيين المشاركين بالمنتدى الاقتصادى.. ويؤكد تطلع مصر لأن تكون مركزًا صناعيًا كبيرًا للصناعات الأمريكيةمجلس الوزراء: لا زيادة فى ضريبة "القيمة المضافة" ولا مساس بالسلع الأساسية